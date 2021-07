“Oltre 24 chilometri di strade asfaltati in 5 anni, altri interventi in arrivo”

Vetralla - L'annuncio dell'amministrazione comunale

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Sono 24156 i metri di strade asfaltati nei primi cinque anni di amministrazione Coppari a Vetralla. Un numero pari a un quarto del totale della lunghezza delle strade di competenza.

Asfaltatura a Vetralla

Non solo un impegno mantenuto nei confronti delle promesse fatte dai cittadini in campagna elettorale, ma un ritorno a occuparsi alla manutenzione della viabilità e della sicurezza stradale come non succedeva da 30 anni.

Un obbiettivo reso possibile dal riallaccio di ottimi rapporti con gli enti provincia di Viterbo, Anas e Astral.

Raggiungendo questo traguardo, l’amministrazione ha voluto rispondere a una delle più grandi esigenze manifestate dalla cittadinanza che, nel corso delle amministrazioni precedenti a quella Coppari, era stata elemento di malcontento e polemica.

Asfaltatura a Vetralla

Ad alimentare maggiormente il disappunto dei vetrallesi era stato in particolar modo la scelta delle precedenti amministrazioni di assumersi i costi di gestione delle strade, senza poter effettivamente sostenerli.

Nonostante le disastrose condizioni nelle quali vertevano arterie di enorme importanza come la Cassia, è stato possibile ribaltare la situazione grazie all’impegno costante e al riprendere dei rapporti con i sopraccitati enti.

Asfaltatura a Vetralla

Gli interventi effettuati nei primi cinque anni di amministrazione sono, tuttavia, solo un preludio ai molti altri che seguiranno a partire dai prossimi mesi.

La volontà dell’amministrazione è quella di recuperare, metro dopo metro, il manto stradale di tutto il territorio di competenza del Comune di Vetralla.

Comune di Vetralla

26 luglio, 2021