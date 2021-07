Oltre 65mila euro di reddito di cittadinanza percepiti senza averne diritto, sette denunce

Civita Castellana - Le indagini dei carabinieri in sei comuni della Tuscia - I "furbetti" hanno tra i 36 e i 66 anni: immediatamente sospese l'erogazione del sostegno

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Oltre 65mila euro di reddito di cittadinanza percepiti senza averne diritto, sette persone denunciate tra Civita Castellana, Gallese, Nepi, Vasanello, Soriano nel Cimino e Faleria.

Carabinieri

Sono stati i carabinieri della compagnia di Civita Castellana, tramite le stazioni territorialmente competenti e in collaborazione con il nucleo carabinieri per la tutela del lavoro di Viterbo, a portare avanti le indagini e a scoprire i “furbetti” del sostegno economico statale, poi denunciati alla procura della repubblica presso il tribunale.

“A Civita Castellana da indagini effettuate dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia”, è stato denunciato “un uomo di 59 anni del posto e una donna di 57 anni di Gallese, rispettivamente per aver falsamente attestato la residenza in altro comune e per non aver comunicato l’istaurazione di rapporti di lavoro subordinato” si legge nella nota dell’arma.

“A Nepi i carabinieri della stazione, hanno denunciato una donna di 66 anni di origini filippine e un uomo di 54 anni di origini algerine, entrambi residenti a Nepi, per aver attestato falsamente la composizione del proprio nucleo familiare e non aver comunicato i rapporti di lavoro dipendente istaurati dal congiunto convivente – prosegue la nota -. A Vasanello, i carabinieri della stazione hanno denunciato un uomo di 46 anni di Soriano nel Cimino e un uomo di 55 anni di Vasanello, per aver falsamente attestato la composizione del proprio nucleo familiare e per essere entrambi di fatto gestori di attività commerciale risultante ad altri intestata”.

“A Faleria, i carabinieri – si legge ancora -, hanno denunciato una donna di 36 anni del posto, per aver omesso di comunicare che all’interno del suo nucleo il padre percepisce pensione retributiva”.

Le somme indebitamente ottenute complessivamente ammonterebbero a 65.452,00 euro e, a seguito delle denunce, sono state immediatamente sospese le erogazioni.

Condividi la notizia:











31 luglio, 2021