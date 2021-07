Oltre sei ore senza corrente a Viterbo

Cronaca - Intervento di Enel sabato 31 luglio dalle 2 alle 8,30 - Tutte le vie interessate

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrĂ interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti sabato 31 luglio dalle 2 alle 8,30.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

– Corso Italia 6, da 14 a 26, da 30 a 32, 38, 52, da 56 a 58, 62, 74, da 82 a 84, 88, da 94 a 98, da 15 a 23, da 27 a 31, da 41 a 45, da 49 a 51, sn

– Via della Sapienza della da 6 a 16, 22, da 1 a 3, 11, da 17 a 19, sn

– Via Sacchi da 6 a 10, da 14 a 20, da 1 a 13, da 17 a 23, sn

– Via Dobici c. da 37 a 39, 43, da 53 a 57, sn

– Via dell’Archetto 4, da 8 a 12, sn

– Via Marconi g. da 28 a 36, sn

– Piazza della Repubblica da 2 a 4, 3, sn

– Largo Marconi g. 12, 15

– Via del Suffragio 1

– Piazza dei caduti sn

Enel

Condividi la notizia:











28 luglio, 2021