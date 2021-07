Ondata di caldo, oggi e domani Viterbo da bollino arancione

Ambiente - Tra le città più roventi d’Italia - Il ministero della Salute: “Rimanere in casa"

Viterbo – Ondata di caldo, Viterbo da bollino arancione oggi e domani. A renderlo noto il bollettino del ministero della Salute che monitora 27 centri urbani.

Insieme alla città dei papi sono Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti e Roma le città che oggi registrano un grado di allerta media. Le stesse saranno da bollino arancione anche domani.

Ancora più calde, da bollino rosso, oggi Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste, che manterranno anche per sabato 31 luglio lo stesso livello di allerta. Saliranno poi a otto domenica: ad aggiungersi alla lista Bari e Catania.

E dal ministero arrivano le linee guida per sopportare l’ondata di caldo che sta colpendo anche la Tuscia. “Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00): temperatura e umidità elevate possono provocare sintomi associati al caldo e ustioni – si legge nella nota ministeriale -. Evita le zone particolarmente trafficate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti. Recati in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, rispettando sempre le distanze di sicurezza”.

“Esci nelle ore più fresche, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. Lavati spesso le mani o utilizza i gel igienizzanti. Indossa la mascherina anche se fa caldo, coprendo bene naso e bocca. Evita l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata. Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa, bagnandoti spesso con acqua fresca” conclude la nota del ministero.

30 luglio, 2021