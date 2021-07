FdI: “Orgogliosi di essere italiani, metteremo un maxischermo per la finale”

Tarquinia - Verrà allestito domenica per la finale della Nazionale nel rispetto delle norme anticovid

Condividi la notizia:











Tarquinia – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Sabino Riglietti

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Orgogliosi di questa grandissima prestazione da parte della nostra nazionale di calcio che sta portando l’Italia ai vertici dell’Europa, (dove meritiamo di stare e non solo nel mondo del calcio), si propone per la finale di domenica la messa in opera di un maxischermo (così come in altre città italiane) per fare si che i Tarquiniesi possano vedere la partita in piazza, sempre nel rispetto delle norme anticovid.

Orgogliosi di essere Italiani.

Fratelli d’Italia Tarquinia

Condividi la notizia:











7 luglio, 2021