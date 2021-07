“Ospedale di Tarquinia, al via ristrutturazione e riqualificazione del blocco operatorio”

Sanità - La Asl fa saprere che gli interventi riguarderanno in particolare la ristrutturazione degli ambienti interni e la manutenzione dei sistemi di areazione

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – A partire dai prossimi giorni, il blocco operatorio dell’ospedale di Tarquinia sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione e di riqualificazione.

I lavori, finalizzati a un miglioramento complessivo dal punto di vista strutturale, riguarderanno in particolare la ristrutturazione degli ambienti interni e la manutenzione dei sistemi di areazione.

Al fine di consentire il corretto svolgimento degli interventi in programma, gli stessi interesseranno prima una sala operatoria e poi l’altra.

Questa soluzione operativa consentirà al Blocco operatorio di restare, comunque, attivo per tutti gli interventi chirurgici in emergenza/urgenza. Fino alla conclusione dei lavori, a partire da domani, l’attività chirurgica elettiva resterà invece sospesa. I cittadini con un intervento già programmato verranno presi in carico dalla rete chirurgica ospedaliera aziendale.

