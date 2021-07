Tuscania - L'assessora all'Ambiente Stefania Nicolosi sul documento accolto all'unanimità dal consiglio comunale per dire no alla realizzazione del sito

Condividi la notizia:











Tuscania – (p.p.) – L’assessora all’Ambiente di Tuscania Stefania Nicolosi: “Osservazioni alla Sogin contro il deposito di scorie nucleari, ok alla delibera”. E’ forte il no dei comuni alla realizzazione del sito di rifiuti radioattivi nella Tuscia ed è pronto un documento per scongiurare questa ipotesi.

Stefania Nicolosi

“All’unanimità – spiega l’assessora Nicolosi – è passata la delibera con cui il consiglio comunale ha approvato delle osservazioni che verranno inviate alla Sogin in contrapposizione alla scelta di realizzare depositi di scorie radioattive sul nostro territorio.

Insieme ai comuni di Montalto, Tessennano e Ischia di Castro abbiamo dato mandato a un gruppo di professionisti che si sono occupati di specificare i motivi per i quali non è possibile costruirlo. Un lavoro fatto proprio a partire dalle indicazioni della Sogin che aveva applicato i criteri di localizzazione stabiliti nella guida tecnica n. 29 di Ispra (oggi Isin) per impianti di smaltimento superficiale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività e in cui rientravano anche quelli collegati al nostro territorio”.

Si tratta di oltre 100 pagine di osservazioni. “Ne emerge la spiegazione puntuale di tutta una serie di ragioni che non danno modo di costruire dalle nostre parti”.

La delibera è approvata dal consiglio. “L’avremmo potuta passare in giunta, accettare quindi le osservazioni e mandarle alla Sogin, ma abbiamo preferito coinvolgere il consiglio comunale, perché è un argomento che riguarda tutti ed è una forma di avvaloramento averla portata a conoscenza della minoranza”.

Adesso c’è da attendere. “La Sogin dovrà visionare la documentazione e magari tenere conto di altre osservazioni che verranno presentate dalle associazioni. E’ prevista una concertazione che porterà a una risoluzione.

In queste osservazioni, abbiamo avanzato una serie di questioni, come quella sul finanziamento delle aree interne, che ci fanno ben sperare che la decisione vada a ricadere su altre zone e non la nostra. Aspetteremo l’iter e – conclude l’assessora – vedremo come procedere”.

Condividi la notizia:











1 luglio, 2021