Possibile firmare anche in Comune per i sei referendum sulla Giustizia giusta

Civitavecchia - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Si comunica che presso la segreteria generale del Comune di Civitavecchia è depositato il modulo per la raccolta delle firme per i sei quesiti referendari depositati presso la Corte di Cassazione il 3 giugno scorso, come risulta dalla Gazzetta Ufficiale 132 del 4 giugno 2021.

Civitavecchia

I referendum, proposti dal Comitato Giustizia Giusta, a cui hanno aderito tra gli altri Lega con Salvini e Partito Radicale, riguardano: Riforma del Csm; Responsabilità diretta dei magistrati; Equa valutazione dei magistrati; Separazione delle carriere dei magistrati; Limiti agli abusi della custodia cautelare; Abolizione del decreto Severino.

La raccolta delle firme avverrà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 presso la segreteria generale (primo piano, sede centrale di Palazzo del Pincio).

Comune di Civitavecchia

Condividi la notizia:











6 luglio, 2021