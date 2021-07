Roma - Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: “Oggi morire di coronavirus, avendo un antidoto, è una stupidaggine”

Roma – “A ottobre il virus tornerà, finiranno in ospedale i non vaccinati”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione Omnibus.

“Gli over 60 non vaccinati corrono un rischio per loro stessi, non solo per la società – ha detto Sileri -. A ottobre ci sarà una recrudescenza della circolazione del virus e, purtroppo, con questa circolazione, anche se non paragonabile allo scorso anno, in ospedale andrà prevalentemente chi non si è vaccinato. Ed è un rischio troppo alto”.

“Il rischio è che avremo i bambini più piccoli non vaccinabili, perché non c’è un vaccino per loro – ha aggiunto -. Poi avremo una fascia di persone sopra i 60 che non si è vaccinata. Oggi morire di coronavirus, avendo un vaccino, è una stupidaggine. Con la vaccinazione le possibilità di morte sono vicinissime allo zero”.

Pierpaolo Sileri

“Oggi – ha spiegato Sileri – si parla di una riduzione del 5% delle forniture di vaccinazioni tra giugno e luglio, questo modestissimo calo, considerato che arriveranno 45 milioni di dosi di vaccino a mRna tra luglio e settembre, sarà inferiore rispetto alla riduzione delle richieste di prime vaccinazioni. Tra una due o tre settimane la richiesta dei cittadini calerà sostanzialmente. Quando abbiamo raggiunto i 40 milioni di persone con la prima dose, sui 53 milioni di soggetti vaccinabili (8 milioni sono sotto i 12 anni e non vaccinabili), abbiamo sicuramente raggiunto un alto tasso di vaccinazione, ma non è non sufficiente per una protezione di comunità”.

“Convincere le persone che non si sono vaccinate – ha concluso il sottosegretario alla Salute -. I 2milioni e mezzo di 60enni, prima esitanti, si stanno avvicinando alla vaccinazione perché erano prevalentemente persone che non volevano AstraZeneca o J&J e ora si prenotano con un vaccino a mRna”.

6 luglio, 2021