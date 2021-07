Papa Francesco ha reagito bene all’operazione al colon, prima notte tranquilla al Gemelli

Roma - Almeno cinque i giorni di degenza per il pontefice

Roma – Papa Francesco ha reagito bene all’intervento cui è stato sottoposto ieri ed è stata tranquilla la prima notte trascorsa all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma.

Il Policlinico Gemelli di Roma

Lo fanno sapere dalla sala stampa del Vaticano. Dopo aver condotto normalmente l’Angelus, ieri pomeriggio il pontefice si è diretto al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Non si è trattato di un intervento complicato.

La prima notte in ospedale è comunque trascorsa tranquillamente. Sembrerebbe che il pontefice debba rimanere al Gemelli almeno per cinque giorni di degenza.

5 luglio, 2021