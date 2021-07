Parte il calciomercato, Viterbese protagonista sia in entrata che in uscita

Sport - Calcio - Serie C - In attesa di Baroni, Errico e Volpe dal Frosinone e Ricchi dall'Empoli, i gialloblù provano a trattenere Salandria e Tounkara, cercati da Catanzaro, Pescara e Foggia - Dalla Lega: "Campionato al via il 29 agosto"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Sport – Calcio – Viterbese – Michele Volpe

Viterbo – Dopo la fase preliminare, parte la sessione estiva di calciomercato.

Tra le squadre protagoniste c’è la Viterbese, sempre in attesa di conoscere la propria collocazione all’interno dei tre gironi e intenzionata a migliorare la qualità della rosa della passata stagione.

Chiuso l’accordo con Emilio Volpicelli (da oggi gialloblù a tutti gli effetti), lo staff societario è al lavoro per rinforzare anche gli altri reparti oltre a quello avanzato e tra le prime operazioni in chiusura ci sono quelle di alcuni prestiti dal Frosinone e dall’Empoli.

Nella Tuscia, salvo sorprese, arriveranno il difensore Riccardo Baroni, il centrocampista offensivo Andrea Errico e l’attaccante Michele Volpe dal club ciociaro e il difensore Niccolò Ricchi da quello toscano: nel primo caso, visti gli infortuni, si tratta di tre scommesse mentre nel secondo di una conferma, viste le 22 presenze (condite da un gol) del classe 2000 con la maglia della Cavese nell’ultimo campionato.

Successivamente la Viterbese si concentrerà su alcuni calciatori di esperienza tra difesa e centrocampo (in questo ruolo piace Riccardo Calcagni dell’Ancona-Matelica), nell’attesa di risolvere le situazioni relative a Francesco Salandria e Mamadou Tounkara, cercati da Catanzaro, Pescara e Foggia ma che il presidente Marco Romano vorrebbe trattenere.

La Lega Pro, intanto, tramite i propri profili social, ha ufficializzato le date della stagione 2021-2022: campionato al via il 29 agosto con chiusura fissata per il 24 aprile. Sempre ad agosto, il 13 e 14 e quindi il 21, sono in programma i primi turni di coppa Italia, mai iniziata nella passata stagione a causa del Covid-19.

Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











1 luglio, 2021