“Partiti lavori a parcheggio ex Saub, bagni e nuovo ufficio turistico”

Vetralla - Comune - Installazione anche delle colonnine per ricarica auto elettriche

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Grazie alla partecipazione a bandi per i fondi Gal della regione Lazio partono a Vetralla due importanti interventi di riqualificazione e ristrutturazione.

Il primo riguarda il parcheggio ex area Saub, di vitale importanza sia per i residenti sia per chi usufruisce dei servizi sanitari e delle attività commerciali adiacenti.

L’intervento vedrà anche realizzata l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, a sottolineare l’attenzione da parte di questa amministrazione, riguardo le nuove tecnologie per la mobilità.

Il secondo intervento vedrà invece la ristrutturazione dei bagni pubblici siti in via della Pietà e la realizzazione di un nuovo ufficio turistico.

La struttura, localizzata sul percorso della Via Francigena, sarà un elemento fondamentale per l’assistenza e l’informazione a pellegrini e turisti che per buona parte dell’anno transitano attraverso il territorio vetrallese.

Amministrazione comunale Vetralla

2 luglio, 2021