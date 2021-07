“Da Pascoli a Poe” in scena al castello di Santa Severa

Spettacolo - E' in programma domani alle 21 - Tutto il programma completo fino al 25 luglio

Santa Severa – Riceviamo e pubblichiamo – Sarà una settimana densa di emozioni quella al Castello di Santa Severa nel suggestivo spazio della Spianata dei Signori con gli spettacoli di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il comune di Santa Marinella.

Il castello di Santa Severa

Primo appuntamento, martedì 20 luglio alle 21 con la performance teatrale di Umberto Orsini, Da Pascoli A Poe a cura di Compagnia Orsini. Poeti delle ombre, dei chiaroscuri, del ricordo, Giovanni Pascoli nasce esattamente dieci anni dopo la scomparsa di Edgar Allan Poe e può essere accostato al grande autore americano per le atmosfere piene di mistero che percorrono le loro opere.

Orsini propone una lettura che sorprende per lo sforzo di allontanarsi da una tradizione orale che ha fatto del Pascoli un poeta semplice e romantico e lo fa precipitare negli abissi tortuosi e tormentati di chi non riesce ad affrontare il ricordo senza esserne traumatizzato. Biglietto 10 euro + 2 euro di prevendita on line www.coopculture.it e presso la biglietteria del Castello.



Si prosegue giovedì 22 luglio sempre alle 21 con Favola, a cura di Tiaso teatro, spettacolo che si apre e si conclude con un “cuore”, luogo attraverso cui il pubblico si immerge nel mondo parallelo della messa in scena.

Qui gli spettatori faranno conoscenza con le varie figure che compongono questo mondo: personaggi nati dalle pagine di un libro, più o meno noto. Ingresso gratuito fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria inviando una mail a tiasoteatro@gmail.com o scrivendo su whatsapp al 327 1590697.



L’Associazione Zip Zone è pronta con due nuovi e imperdibili appuntamenti per la rassegna Weekend al Castello. Si parte venerdì 23 alle ore 21.00 con Pensieri Stupendi il nuovo e imperdibile spettacolo comico di Francesco De Carlo, nome di punta della nuova comicità italiana.



Sabato 24 alle 18.30 doppio appuntamento con la lezione di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti – weekendalcastello@gmail.com) e l’happening musicale di Miguel Jimenez Diaz, trombettista jazz cubano.

Alle 21 salirà sul palco Valentina de Giovanni, che interpreterà la grande Gabriella Ferri per lo spettacolo teatrale e musicale Sono Partita di Sera, ideato e scritto dalla stessa Valentina di Giovanni con Betta Cianchini, con la regia di Camilla Piccioni e le musiche di Gabriele Elliot Parrini.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del Castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Sabato 24 luglio, inoltre, apre al pubblico la mostra Il volto dei libri. Libri da vedere, curata da Giuseppe Garrera e Igor Patruno. L’esposizione, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LazioCrea, offre al pubblico fino al 19 settembre una nuova prospettiva sulla storia del potere e della bellezza delle copertine dei libri: nell’ambito dell’editoria italiana dal 1950 a oggi, alcuni dei casi più significativi e spettacolari di copertine e di esperimenti sulla forza di un libro che, ancora prima che sia aperto e letto, diventa oggetto d’arte e d’illuminazione iconica.

Infine domenica 25 luglio alle 19 appuntamento con il cinema con la Tappa di apertura dell’International Tour Film Festival 2021: presentazione del libro “Sognando nuovi orizzonti” di Marina Marucci e Vittoria Milano e alle ore 20.45 serata-evento con la proiezione del docufilm Alida del regista Mimmo Verdesca in occasione del centenario della nascita di Alida Valli. Ingresso gratuito fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a civitafilmcommission@gmail.com.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiando una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

Staff Castello di Santa Severa

19 luglio, 2021