“Passi carrabili, per la rimozione auto occorre essere in regola con la Tosap”

Viterbo - Comune - L'assessore Barbieri (Tributi): "I controlli saranno effettuati sulla regolarità dei versamenti"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Auto parcheggiate in sosta vietata di fronte a passi carrabili, i titolari degli stessi passi che richiedono la rimozione dei veicoli dovranno essere in regola con il pagamento del canone patrimoniale per occupazione di suolo pubblico relativo all’anno 2020.

A darne nuovamente notizia è l’assessore ai tributi Paolo Barbieri che entra nel dettaglio e spiega: “Ad oggi non sono stati ancora inviati i bollettini di pagamento del nuovo canone patrimoniale, anche a seguito dell’approvazione del regolamento comunale di disciplina e delle tariffe di riferimento per l’anno 2021.

Verosimilmente i bollettini verranno spediti entro il mese di agosto.

La scadenza della prima rata del pagamento per l’anno in corso, inizialmente fissata per il prossimo 30 giugno, è stata prorogata al 30 settembre.

In questa fase di transizione – aggiunge l’assessore Barbieri – i controlli ai titolari di passi carrabili che chiedono la rimozione di auto in sosta vietata saranno ancora effettuati sulla regolarità dei pagamenti TOSAP relativi all’anno 2020. Tale proroga è stata comunicata al comandante della Polizia locale Vinciotti affinché venisse informato tutto il personale”.

Amministrazione comunale di Viterbo

Condividi la notizia:











24 luglio, 2021