Viterbo - L'incendio divampato da una lavatrice, distrutta in parte anche la tenda da sole - Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri - FOTO

Balcone in fiamme a largo Onio Della Porta

Viterbo – Paura a largo Onio della Porta, in fiamme balcone al sesto piano di un palazzo.

L’incendio si รจ sviluppato questo pomeriggio intorno alle 16, da una lavatrice. L’elettrodomestico, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe preso fuoco, bruciando anche parte della tenda per il sole che si trova sul balcone.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto con jeep, autopompa serbatoio e poi anche autobotte e autoscala. A lanciare l’allarme un passante che, in macchina, avrebbe notato il fumo e le fiamme sul balcone.

Stando a quanto emerso i proprietari non erano in casa al momento dell’incendio e le fiamme non avrebbero coinvolto gli interni dell’appartamento.

Per gli altri residenti, attimi di paura e spavento: in molti sono scesi in strada. Sul posto anche i carabinieri.

31 luglio, 2021