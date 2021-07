“Una petizione popolare per sistemare le buche sulla Commenda”

Montefiascone - Un gruppo di residenti presenta la richiesta a comune e prefetto per intervenire sulla strada

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – I residenti delle località Poggeri, Commenda e Fiordini, in data 29 giugno hanno depositato al protocollo del comune di Montefiascone e trasmesso alla prefettura di Viterbo una petizione popolare, in cui denunciano le condizioni di degrado e di abbandono della strada comunale via Commenda a Montefiascone. Nello specifico, il tratto che collega via Fiordini alla provinciale Sp7 Commenda-Martana.

Montefiascone – Buche sulla Commenda

Il suddetto tratto, soggetto a notevole traffico locale, con l’esistenza di innumerevoli buche e parziale mancanza del manto stradale, è fonte perenne di pericolosità per quanti vi transitano, sia mezzi che conducenti.

Dopo anni di rimostranze agli organi competenti e di richieste di intervento disattese, i residenti lanciano con questa raccolta firme il loro grido di allarme alle massime autorità locali e provinciali, affinché pongano fine a questo stato di rischio per danni gravi a cose e persone.

Uno degli organizzatori della petizione popolare afferma: “Abbiamo anche fatto presente alle istituzioni l’articolo 2051 del codice civile, in cui si considera la pubblica amministrazione responsabile per danni conseguenti a omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche”. Inoltre aggiunge: “Con quest’atto noi cittadini abbiamo cercato di fare la nostra parte, ora attendiamo che le istituzioni facciano la loro”.

Gruppo promotori petizione popolare

14 luglio, 2021