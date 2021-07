“Piazzale Gramsci tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60”

Buon compleanno – Gli auguri dei lettori I lettori devono inviare gli auguri almeno due giorni prima della data di compleanno. Va inviato un testo, foto non coperta da copyright o d’autore, e il nome completo (nome e cognome) del festeggiato e di chi fa gli auguri, il paese di residenza e un numero di telefono di riferimento. Insieme potremo fare un giornale sempre più al servizio dei cittadini della Tuscia. Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”. Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione. Puoi inviare foto e auguri contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.