Più che raddoppiati i nuovi contagi nell’arco di 24 ore

Coronavirus - 53 quelli registrati ieri nel Viterbese, venerdì erano stati 20 - Zero decessi in tutto l'alto Lazio

Coronavirus – Test antigenici rapidi

Viterbo – Nuovi contagi più che raddoppiati nell’arco di 24 ore nella Tuscia. 53, quelli registrati ieri in tutta la provincia contro i 20 del giorno precedente.

Anche nel Viterbese, dunque, così come sull’intero territorio nazionale, continuano a crescere i casi di Covid-19, ma rispetto all’estate scorsa e alle ondate passate, ciò non si sta traducendo in un aumento dei ricoveri. Restano vuoti di pazienti positivi al virus i letti dell’ospedale di Belcolle. E delle 177 persone attualmente contagiate, solamente uno ha necessità di supporto e assistenza sanitaria: è ricoverata in una struttura extra Asl. Tutti gli altri, come sottolinea l’azienda sanitaria locale, stanno “trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio”.

Ieri sono stati 53 i nuovi casi. 13 solo a Viterbo città, gli altri hanno riguardato i comuni di Caprarola (7), Bassano Romano (5), Ronciglione (4), Tuscania (4), Capranica (3), Civita Castellana (3),Marta (3), Fabrica di Roma (2), Carbognano (1), Graffignano (1), Nepi (1), Oriolo Romano (1), Orte (1), Piansano (1), Sutri (1), Vasanello (1), Vitorchiano (1).

Salgono così a quota 32 i comuni della provincia che hanno almeno un contagio tra gli abitanti.

Nel resto dell’Alto Lazio, numeri più bassi per quanto riguarda i nuovi casi nella provincia di Rieti. A fronte di 275 tamponi eseguiti, sono stati solamente 3 i positivi comunicati dalla Asl: si tratta di tre cittadini residenti rispettivamente nel capoluogo, a Borgo Velino e a Cittaducale. Come a Viterbo, anche nel Reatino, ieri si è registrata una sola guarigione.

Situazione diversa nel territorio di competenza della Asl di Roma 4, dove i nuovi positivi ieri sono stati 51: Bracciano (1), Campagnano (3), Capena (2), Castelnuovo (1), Cerveteri (8), Civitavecchia (6), Fiano (3), Filacciano (1), Ladispoli (11), Morlupo (4), Sant’Oreste (1), Santa Marinella (10).

In tutto il comprensorio si sono registrati zero decessi.

Il bollettino della Asl di ieri: Un guarito e 53 nuovi contagi, 13 solo a Viterbo città

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15717 (4129 a Viterbo; 11588 in provincia)

Attualmente positivi: 177

Guariti: 15086

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 1

Usciti dalla quarantena: 21449

Comuni con positivi

Viterbo: 4129 casi (119 morti e 3945 guariti)

Civita Castellana: 1054 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 643 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 606 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 495 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 454 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 399 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 391 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 384 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 349 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 319 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 289 casi (10 morti e 275 guariti)

Bassano Romano: 266 casi (14 morti e 244 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 229 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 191 casi (6 morti e 182 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 169 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 162 casi (5 morti e 155 guariti)

Vasanello: 161 casi (4 morti e 156 guariti)

Oriolo Romano: 160 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Carbognano: 122 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 96 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 65 guariti)

Faleria: 70 casi (69 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

25 luglio, 2021