Poliziotto investito e ucciso mentre tenta di soccorrere un automobilista

Nuoro - L’agente aveva 36 anni - La tragedia a Posada

Condividi la notizia:











Polizia stradale

Nuoro – Poliziotto travolto e ucciso mentre soccorre un automobilista. La tragedia nel Nuorese, sulla strada statale 131 Dcn a Posada.

Stando a quanto ricostruito l’agente 36enne era intervenuto per soccorrere un automobilista, che era rimasto con l’auto in panne, e gestire la viabilità quando è stato centrato da un veicolo. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto i colleghi della Polstrada di Nuoro per effettuare i rilievi.

“Siamo vicini ai congiunti dell’assistente della polizia di stato, in servizio presso il distaccamento della polizia stradale di Siniscola che ha perso la vita stamattina nei pressi di Posada – ha dichiarato Vincenzo Chianese, segretario generale di ES Polizia -. Era un professionista sempre disponibile e benvoluto da tutti, l’ennesimo nostro eroe”.

Condividi la notizia:











28 luglio, 2021