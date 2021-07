Positiva dopo due dosi di vaccino, ricoverata per precauzione

Belcolle - La paziente ha scoperto di aver contratto il Covid dopo essere rientrata dalla Spagna

Viterbo – Coronavirus, continuano ad aumentare gli attualmente positivi nella Tuscia. Con i ventitré casi di ieri, a fronte di cinque guarigioni, sono saliti a quota 255. Di questi, quattro si trovano in ospedale: due a Roma, altri due a Viterbo. Da mercoledì, quindi, a Belcolle c’è un paziente Covid in più. È una donna e non fa parte dei nuovi contagiati. Era risultata positiva un paio di giorni fa e si trovava a casa, poi il ricovero per precauzione.

Il reparto di malattie infettive a Belcolle

La paziente ha scoperto di aver contratto il virus dopo essere rientrata da un viaggio in Spagna e nonostante avesse ricevuto sia la prima che la seconda dose di vaccino. Un dato, quest’ultimo, che non deve sorprendere più di tanto. Il ministero della salute ricorda che “l’efficacia complessiva della vaccinazione è superiore all’88% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo completo” e che “l’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione sale al 94,6% con ciclo completo”.

La signora, purtroppo, rientra nel 12% del primo caso e nel 5,4% del secondo. Infatti è stata anche ricoverata, ma per precauzione e in presenza di un quadro clinico già delicato indipendentemente dal Covid. Tra l’altro si trova nel reparto di malattie infettive, dunque non ha bisogno della terapia intensiva.

Inoltre rientra in quelle categorie di persone per cui può essere attivata la terapia monoclonale, a cui è stata sottoposta. A quel punto i sanitari di Belcolle, visto il quadro clinico pregresso della paziente, condizionato anche dal virus, per precauzione hanno preferito trattenerla in ospedale invece che rimandarla a casa.

Non si esclude che la signora abbia contratto la variante Delta del Covid, anche se al momento non risulta nessun riscontro ufficiale in merito.

30 luglio, 2021