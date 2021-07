Positivi venti membri dell’equipaggio dell’Amerigo Vespucci

Cronaca - Prevista una sosta nel porto della Spezia

Cronaca – Venti membri dell’equipaggio della nave Amerigo Vespucci sono risultati positivi al Covid-19. Sono tutti asintomatici o paucisintomatici.

L’Amerigo Vespucci

La marina militare fa sapere di aver messo in atto tutte le misure cautelative per tutelare la salute dell’equipaggio e che è stata prevista una sosta nel porto della Spezia. Una volta raggiunta la terra ferma, verrà attuato un protocollo che prevede l’isolamento di dieci giorni per chi è risultato positivo al virus, nuovi controlli su tutto il personale, e la completa sanificazione dell’unità.

L’intero equipaggio della nave aveva aderito alla campagna vaccinale della Difesa e aveva già completato la doppia somministrazione prima dell’inizio della campagna.

Al termine del periodo di isolamenti dei venti attualmente positivi, verrà eseguito un nuovo controllo per riprendere appena possibile la campagna allievi.

25 luglio, 2021