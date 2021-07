Positivo al Covid-19 il ministro della salute britannico Sajid Javid

Londra – Il ministro della salute britannico Sajid Javid è risultato positivo al Covid-19.

Sajid Javid

Ne dà notizia lo stesso Javid su Twitter. “Stamattina sono risultato positivo al Covid – ha scritto il ministro britannico -. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma per fortuna ho ricevuto il vaccino e i sintomi sono lievi”.

Nel video che ha pubblicato, Sajid Javid ha ringraziato ringraziato tutti i professionisti coinvolti nel programma di vaccinazione di massa in Gran Bretagna. Poi l’appello: “Se ancora non hai ricevuto il vaccino, per per piacere cerca di farlo il prima possibile”.

Sajid Javid si trova è ora in isolamento nella propria abitazione insieme al resto della famiglia.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 17, 2021