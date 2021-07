Positivo bambino di 5 anni

Coronavirus - Nell'alto Lazio ieri 43 nuovi casi - Nella Tuscia 136mila vaccinati e oltre 302mila somministrazioni

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, salgono a 63 gli attualmente positivi nella Tuscia. Di questi, uno è ricoverato al presidio Columbus di Roma: si tratta di un uomo di Tarquinia risultato infetto insieme alla moglie. La coppia fa parte dei dodici nuovi casi comunicati ieri dalla Cittadella della salute di via Enrico Fermi, di cui cinque solo nel capoluogo. Gli altri sette contagi sono stati accertati tra i comuni di Oriolo Romano e Tarquinia (due), Civita Castellana, Marta e Vignanello (uno).

Quasi tutti i positivi sono giovani tra i 20 e i 30 anni. La metà avevano avuto contatti conclamati con persone infette ed erano stati subito messi in quarantena dalla Asl e sottoposti a tampone per arginare un eventuale focolaio. A Civita Castellana ha contratto il Covid un minore di cinque anni. Dal sindaco di Oriolo Romano, Emanuele Rallo, arriva “l’invito a mantenere sempre alta la guardia. Con la diffusione della nuova variante – afferma – è ipotizzabile un aumento dei contagi, soprattutto nelle fasce più giovani”.

Il totale delle infezioni registrate in provincia dall’inizio della pandemia sale a quota 15mila 601. In crescita anche i guariti (15mila 84), grazie alle due negativizzazioni avvenute a Castiglione in Teverina. Il sindaco Leonardo Zannini ne comunica tre, “in base – spiega – ai certificati del medico di medicina generale” che dovranno essere ufficializzati dalla Asl. Riguardano i ragazzi che fanno parte del gruppo risultato positivo lo scorso 9 luglio dopo il viaggio della maturità a Barcellona.

Nel resto dell’alto Lazio, la Asl Roma 4 ha riscontrato ben 27 casi (di cui tre a Civitavecchia) e una guarigione a Ladispoli. Una negativizzazioni anche nel Reatino, a fronte di quattro positivi.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella Tuscia sono state superate le 302mila somministrazioni: poco meno di 2mila 800 quelle fatte nella sola giornata di ieri. Sfiora quota 136mila, invece, il contatore della persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente il farmaco monodose Johnson & Johnson.

Il bollettino della Asl di ieri: Casi di nuovo in salita, 12 positivi e due guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15601 (4089 a Viterbo; 11512 in provincia)

Attualmente positivi: 63

Guariti: 15084

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 1

Usciti dalla quarantena: 21447

Comuni con positivi

Viterbo: 4089 casi (119 morti e 3945 guariti)

Civita Castellana: 1046 casi (21 morti e 1023 guariti)

Vetralla: 643 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 602 casi (13 morti e 586 guariti)

Orte: 394 casi (15 morti e 378 guariti)

Ronciglione: 378 casi (15 morti e 361 guariti)

Capranica: 345 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 318 casi (3 morti e 312 guariti)

Sutri: 288 casi (10 morti e 275 guariti)

Bassano Romano: 259 casi (14 morti e 244 guariti)

Montalto di Castro: 191 casi (6 morti e 182 guariti)

Canepina: 180 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 166 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 162 casi (5 morti e 155 guariti)

Oriolo Romano: 156 casi (2 morti e 151 guariti)

Carbognano: 120 casi (2 morti e 117 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 96 guariti)

Castiglione in Teverina: 71 casi (1 morto e 65 guariti)

Faleria: 70 casi (69 guariti)

Gradoli: 65 casi (3 morti e 61 guariti)

Comuni Covid-Free

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 385 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











21 luglio, 2021