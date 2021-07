Olimpiadi Tokyo 2020 - Era risultato negativo al tampone prima del decollo, nessun passeggero sembrerebbe essere stato contagiato

Tokyo – Positivo un giornalista italiano, era su un volo con alcuni atleti azzurri.

Un giornalista italiano è risultato positivo al test Covid atterrato all’aeroporto di Tokyo Haneda. Il tampone eseguito alla partenza, da Roma Fiumicino, aveva dato esito negativo. A bordo insieme a lui viaggiavano diversi atleti azzurri.

Sul volo ci sarebbero stati anche alcuni atleti azzurri della nazionale di nuoto, di pallacanestro, di ciclismo su strada e di tuffi.

Olimpiadi Tokyo 2020

“Stiamo seguendo il caso di un giornalista italiano positivo che attualmente si trova in stato di quarantena e ha soltanto lievi sintomi – ha spiegato l’ambasciatore italiano in Giappone Giorgio Starace -. Il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo. Stiamo seguendo la cosa con attenzione. La persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid”.

Finora, nell’ambito dell’organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, dal primo luglio, sono 58 le persone risultate positive al Covid.

“Puntiamo a evitare che si formino cluster epidemici – ha detto il portavoce del governo, Katsunobu Kato -, attraverso una puntuale diagnostica presso il villaggio olimpico durante lo svolgimento dei giochi, una gestione delle attività che minimizzi drasticamente i contatti con gli altri e, nel caso si verifichino casi di positività, con il ricovero nella struttura di cura dei positivi e il controllo dei contatti diretti, oltre che con il mantenimento del distanziamento sociale”.

19 luglio, 2021