A Pratogiardino arriva Max Pezzali

Viterbo - Il concerto in programma il 5 settembre, il 6 show di Maurizio Battista - Lo fa sapere l'assessore alla Cultura De Carolis

Condividi la notizia:











Viterbo – Max Pezzali e Maurizio Battista protagonisti a Pratogiardino. Il cantante e il comico saranno in scena a Viterbo nelle serate del 5 e 6 settembre, nell’ambito del programma di eventi dell’Estate viterbese.

Il palinsesto è stato presentato stamattina dal sindaco Giovanni Arena, l’assessore alla Cultura Marco De Carolis e l’amministratore delegato di Atcl Luca Fornari.

Max Pezzali

“Sono circa 28 le iniziative approvate – ha spiegato De Carolis – e insieme a queste ci sono i circa 11 eventi di Dante e il conclave. In totale avremo circa 120 giornate di eventi durante l’estate in città. Inoltre voglio ricordare il sostegno che stiamo dando agli esercizi commerciali che hanno spazi all’aperto, con i contributi per organizzare eventi musicali. Anche questo un segnale di vicinanza da parte di un’amministrazione comunale che, in questi anni, ha investito oltre 1 milione di euro per la cultura. Credo che questo dimostri la grandezza dello sforzo che stiamo facendo”.

Maurizio Battista

“Non capita spesso di trovare un’amministrazione comunale così attenta e presente sul tema della cultura” ha aggiunto Fornari, che poi è entrato nel dettaglio del cartellone di eventi. “Ci sono spettacoli di assoluta qualità, con nomi di primo livello. Torneremo a piazza San Lorenzo, anche se con un palco minore. In tutti i casi ci sarà massima attenzione al rispetto scrupoloso delle normative anti-Covid, anche se ci piacerebbe che il mondo dello spettacolo venisse trattato alla pari degli altri”.

Main event dell’Estate viterbese è senza dubbio il concerto di Max Pezzali. Un artista che, come ha ricordato Fornari “ha già due date sold out per l’anno prossimo a San Siro e un cachet molto importante. Quest’estate un biglietto per i suoi spettacoli viene venduto a 70 euro, quindi il prezzo d’ingresso a Viterbo sarà bassissimo per gli standard di Pezzali e questo sarà possibile grazie all’intervento del comune”.

Il cantante simbolo della musica italiana anni ’90 si esibirà il 5 settembre. La sera dopo spazio per un altro mattatore del palcoscenico: il comico Maurizio Battista.

Nel corso della presentazione, il sindaco Arena è intervenuto per elogiare il suo assessore alla Cultura. “De Carolis – ha detto Arena – ha saputo mettere insieme l’Estate viterbese in poco tempo e con grandi risultati Ogni giorno ci sarà qualcosa di qualità da vedere, a dimostrare che Viterbo è una città che vive e potrà confermarsi, come ha già detto il Sole 24 ore, una delle mete turistiche più appetibili d’Italia”.

Il comunicato del comune di Viterbo

Estate viterbese, a Pratogiardino il concerto di Max Pezzali, con Max 90 live, domenica 5 settembre e lo show inedito di Maurizio Battista “Che paese è il mio paese” lunedì 6 settembre.

La notizia è stata ufficializzata questa mattina a palazzo dei Priori dall’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis, durante la conferenza stampa sull’Estate viterbese, alla quale sono intervenuti anche il sindaco Giovanni Maria Arena e Luca Fornari, amministratore delegato Atcl (circuito multidisciplinare teatro, danza, musica, riconosciuto dal ministero della Cultura e dalla regione Lazio).

“Agli eventi organizzati insieme ad Atcl a piazza san Lorenzo dal 25 luglio all’11 agosto – ha affermato il sindaco Arena – si aggiungono i due nuovi a Pratogiardino, il 5 e 6 settembre. Giorni particolari come tutto il periodo che ruota attorno alla festività di Santa Rosa. Due artisti conosciuti e apprezzati che sapranno sicuramente trasmettere al pubblico un po’ di spensieratezza e allegria”.

“Due appuntamenti che andranno ad aggiungersi ai tanti altri in programma – ha sottolineato l’assessore De Carolis – circa 120, alcuni già annunciati e in corso, come quelli della stagione teatrale di Ferento, Tuscia film fest, il 5 agosto partirà Jazz up, altri inizieranno nei giorni successivi e tutti gli altri a seguire. Due importanti eventi dell’estate viterbese, frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra il comune di Viterbo e Atcl. Collaborazione che con Atcl vede già in programma undici serate, tra musica e teatro, a piazza San Lorenzo, dal 25 luglio all’11 agosto”.

Entrambi gli spettacoli sono una produzione Ventidieci. “Il concerto di Max Pezzali e lo spettacolo di Maurizio Battista vogliono richiamare e rinnovare quella tradizione che in passato ha sempre contraddistinto la settimana di Santa Rosa, in particolar modo nei giorni che precedono o seguono il 3 settembre. La tradizione dei grandi eventi, degli spettacoli e dei concerti di artisti, gran parte dei quali ospitati all’interno di Pratogiardino, a ridosso dell’importante festività viterbese”.

“Siamo molto felici di poter ripartire con le attività di spettacolo questa estate, di incontrare di nuovo il pubblico in presenza, con tanti appuntamenti in piazza San Lorenzo di assoluta qualità artistica e poi con due grandi eventi a settembre a Prato giardino – ha spiegato l’amministratore delegato Atcl Fornari -. Immaginiamo questa ripartenza come un momento di festa, tornare ad avere la possibilità di condividere una esperienza culturale è molto importante in questa fase, anche per la coesione sociale. Siamo convinti che lo spettacolo dal vivo possa essere un volano importante di supporto alla promozione turistica della città e del suo territorio meraviglioso”.

Max Pezzali, con Max 90 live, proporrà i più grandi successi degli 883. Un cantante che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni ’90, gli anni del suo esordio con gli 883.

Successi che hanno coinvolto intere generazioni, attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto Pezzali ha saputo raccontare così bene nei primi quattro album degli 883. Gli appuntamenti dell’estate 2021 avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Costo biglietti: poltronissima euro 60,00 + 9.00 = 69,00 – prima poltrona euro 47,80 + 7,20 = 55,00 – seconda poltrona euro 35,00 + 5,00 = 40,00.

Per Maurizio Battista si tratta di un grandissimo ritorno sul palcoscenico, ripartirà in tour con uno show inedito: “Che paese è il mio paese” .

La nostra bella Italia è ancora “il paese dei santi, dei poeti e dei navigatori”? Lo scopriremo insieme al comico romano che, nel suo nuovo spettacolo teatrale, fa luce sui recenti usi e costumi degli italiani.

Attraverso la sua esilarante comicità e il suo sguardo attento e scrupoloso, Battista analizza le contraddizioni, le incoerenze, le mode e le abitudini che fanno di questo Paese il suo (e il nostro) Paese.

Lo spettacolo, scritto da Maurizio Battista, con la collaborazione di Vittorio Rombolà, Alberto Farina e Gianluca Giugliarelli, evidenzia le tipicità, in continua evoluzione, che contraddistinguono il nostro Stivale, rendendolo un “posto” stravagante e bizzarro, ma – anche per questo – unico al mondo. Costo biglietti: poltronissima euro 34,80 + 5,20 = 40,00 – Prima poltrona euro 30,50 + 4,50 = 35,00 – Seconda poltrona euro 26,10 + 3,90 = 30,00.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21. Biglietti acquistabili su Ticketone, rivendite autorizzate e presso il botteghino del teatro Unione.

Condividi la notizia:











20 luglio, 2021