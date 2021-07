Premiate a Canepina le stelle dello sport viterbese

Cronaca - L’appuntamento firmato dal Coni Lazio in collaborazione con l’amministrazione comunale si è svolto nel chiostro del palazzo che ospita il museo delle tradizioni popolari dove sono state consegnate le benemerenze per l'anno 2019

VIterbo – Viola, Benedetti e Luisi

A fare gli onori di casa in assenza del sindaco Moneta, il suo vice Manuela Benedetti, il delegato allo sport Federico Pera e i consiglieri comunali Valentina Meloni e Luigina Petti. Per il Coni era presente il presidente regionale Riccardo Viola e il delegato provinciale Ugo Baldi e il coordinatore tecnico Adriano Ruggero.

La Regione è stata rappresentata da Enrico Panunzi e la provincia da Maurizio Palozzi. In platea presidenti regionali e delegati di molte discipline sportive e associazioni La lista dei premiati.Dirigenti. Stella d’oro a Antonio Luisi, ( Rugby), Stella d’argento per Nello Barghini, ( Fitav), Stella di bronzo per Generoso Calisti, (Fin), Stella di bronzo per Massimo Perugini( Fidal), Società sportive: Stella di bronzo Lenza Nepesina; stella di bronzo Tiro a volo Vetralla. Tecnici Palma di bronzo Egidio Calistroni. Atleti: Medaglie di bronzo per Giovanni Bannetta, Luca Bellomarini, Renzo Bersaglia,

Mattia Bizzarri, Luca Marziani (la benemerenza è stata ritirata dal tenente colonello Marco Brigotti) e Veronica Sensi. Per lo sport locale sono stati premiati dagli amministratori locali, Carlotta Giudici, Giovanni Chinucci, Alessandro Natali.

Coni Point Viterbo

13 luglio, 2021