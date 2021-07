“Prendi parte al cambiamento”, il tour di Chiara Frontini domani a Santa Barbara

Politica - La consigliera comunale col movimento Viterbo 2020 incontra i cittadini dalle 17 alle 20

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Prendi parte al cambiamento” fa tappa a Santa Barbara, nel quartiere più popoloso della città, da sempre al centro delle iniziative del nostro movimento.

Potrete trovarci in piazzale della Solidarietà domani, mercoledì 14 luglio, dalle 17 alle 20.

Viterbo – La consigliera comunale Chiara Frontini

Tornare in piazza tra la gente, dopo un lungo periodo di distanziamento, rappresenta per noi una priorità irrimandabile: abbiamo deciso d’iniziare facendo sì che i cittadini possano prendere parte a quel processo di cambiamento che intendiamo affermare, partendo dalle priorità che voi stessi ci segnalerete compilando il nostro questionario anonimo.

Meno di un minuto per compilarlo presso la nostra postazione, dotata di uno spazio di animazione per i vostri bambini, che potranno divertirsi in sicurezza raccontandoci anche loro come vorrebbero la città.

Santa Barbara è solo la seconda tappa di un lungo tour che ci porterà a toccare tutti i quartieri e gli ex comuni, per tutta l’estate: trovi il calendario completo e la possibilità di compilare il questionario sul sito www.viterbo2020.

Ti aspettiamo.

Movimento civico Viterbo 2020

13 luglio, 2021