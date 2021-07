Preparazione ai test di ingresso: l’Unitus organizza corsi gratuiti a distanza

Viterbo - Il primo disponibile è di Matematica di base

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il primo corso gratuito disponibile è di Matematica di base. Per accedere è necessario collegarsi al portale della didattica a distanza UnitusMoodle (https://moodle.unitus.it/learn) utilizzando l’account “studenti.unitus.it”, se si è già registrati sul portale dello studente, o quello personale (“google” o “facebook”). In alternativa a queste modalità d’accesso, sarà possibile registrarsi alla piattaforma con qualunque account mail.

Il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia, ha avviato come lo scorso anno il progetto di MOOC (Massive Open Online Course). Corsi gratuiti per consentire ai futuri studenti di preparazione al meglio ai test di ingresso e all’avvio dell’anno accademico. Il corso di Matematica, realizzato dai docenti della Scuola di Ingegneria e Design dell’Ateneo viterbese, contiene 23 video, di circa 45’ ciascuno, diviso in due parti: una di carattere teorico e una di tipo pratico con test e quiz di autoverifica.

Gli argomenti trattati sono: il linguaggio della matematica, alcuni rudimenti della teoria degli insiemi e le nozioni di base sulle funzioni, equazioni, disequazioni, geometria analitica, logaritmi ed esponenziali, trigonometria. “Abbiamo cercato di semplificare molto, di far riflettere lo studente su alcuni concetti importanti e poi di spingerlo ad andare avanti in maniera autonoma – dice Tiziana Laureti, direttrice del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa – Mai come in questo periodo riteniamo sia importante accompagnare gli studenti in questo percorso dalle scuole superiori all’Università, quegli studenti che hanno passato gran parte degli ultimi due anni con la didattica a distanza”.

“Il Mooc di matematica intende venire incontro a diverse esigenze: trovare l’ispirazione vocazionale, favorire la scelta del corso di laurea e potenziare le conoscenze di base dello studente, aumentandone la capacità di autovalutazione tramite uno strumento utile per il proseguo degli studi – sottolinea Stefano Rossi, presidente dei corsi di Ingegneria e Design dell’ateneo viterbese”.

Nelle prossime settimane sarà lanciato anche un corso online gratuito di Fisica di base. “L’Università della Tuscia offre la possibilità di sostenere online da casa i test d’ingresso ai corsi di studio – ricorda Claudio Carere, delegato del Rettore all’Orientamento – Prima della sessione ordinaria dei test d’ingresso, prevista per settembre, sarà possibile sostenere quella straordinaria del 4 agosto: sia per i corsi a libero accesso delle macro-aree umanistica, -scientifica ed -economica, sia per quelli a numero programmato locale di Ingegneria Industriale e Design per l’Industria Sostenibile e il Territorio.”

Per iscriversi ai test di ingresso basta accedere alla pagina web: http://unitusorienta.unitus.it/come-accedere/test-di-ingresso/. Sono previsti supporti personalizzati per studenti con disabilità e DSA: per informazioni scrivere a inclusione@unitus.it.

