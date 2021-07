Il presidente del Codacons Carlo Rienzi firma per il referendum sulla giustizia

Cronaca - L'iniziativa è stata lanciata dalla Lega e dal Partito Radicale

Cronaca – Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha firmato per il referendum sulla giustizia.

A promuovere la raccolta firme per chiedere il referendum sulla giustizia sono la Lega di Matteo Salvini e il Partito radicale. I quesiti referendari che le due forze politiche propongono ai cittadini per cambiare la giustizia sono in tutto sei.

Innanzitutto la riforma del Consiglio superiore della magistratura. Poi la responsabilità diretta dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, limiti all’utilizzo della misura della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino.

28 luglio, 2021