Il presidente Mattarella a Wembley per la finale

Euro2020 - Il capo dello stato domenica volerà a Londra per assistere a Italia-Inghilterra

Condividi la notizia:











Nazionale italiana – Esultanza dopo il gol

Londra – Il presidente della repubblica Sergio Mattarella volerà a Londra per la finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra.

Il capo dello stato domenica 11 luglio sarà così nella capitale inglese, allo stadio di Wembley per assistere alla finale degli Europei.

Mattarella sarà a fianco degli Azzurri esattamente così come fecero Sandro Pertini per i mondiali di Spagna dell’ ’82, Carlo Azeglio Ciampi per gli europei in Francia nel 2000 e Giorgio Napolitano per i mondiali in Germania nel 2006, che ci consacrarono campioni del mondo.

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021