Pretende dalla madre i soldi per comprare la droga, la picchia e la caccia di casa

Terni - I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione della donna al 112

Terni – Pretende dalla madre i soldi per comprare la droga, la minaccia e la caccia di casa. E’ accaduto a Terni dove i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione per sedare l’ennesima lite tra madre e figlia.

“È stato l’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia quello per cui la stazione carabinieri di Terni è intervenuta nella mattinata di ieri presso l’abitazione di due donne, madre e figlia, evitando che la situazione potesse degenerare – si legge nella nota dei carabinieri di Terni -. Esausta dall’ennesima richiesta di denaro per l’acquisto di stupefacente da parte della figlia, la madre 54enne si è vista costretta a chiamare il 112 ed a chiedere l’intervento della pattuglia”.

“Quando i militari sono intervenuti – specifica la nota – l’hanno trovata fuori da casa, poiché la figlia dopo averla percossa e minacciata l’aveva cacciata fuori prendendosi le chiavi dell’abitazione ed il cellulare”.

E ancora. “Accompagnata in caserma la vittima ha sporto querela contro la figlia 24enne elencando una serie di episodi che si sono succeduti negli ultimi anni, sempre relativi alle incessanti richieste di denaro per l’acquisto di stupefacente ed alle liti violente che ne sono conseguite”.

“Già nel mese di giugno la madre aveva denunciato presso la questura di Terni la figlia per percosse – specifica la nota -, sperando che la denuncia potesse dissuaderla dal perseverare con questi comportamenti”.

La ragazza è stata arrestata e portata nella casa circondariale di Perugia “Capanne”.

24 luglio, 2021