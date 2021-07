Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Cafiero De Raho in consiglio comunale

Viterbo - Sarà domani, 6 luglio, alla seduta straordinaria in cui si parlerà della situazione della criminalità organizzata in città

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Consiglio comunale straordinario aperto, convocato per domani 6 luglio alle ore 17, in prima convocazione, in modalità mista, per trattare il seguente argomento:

– la situazione della criminalità organizzata nella città di Viterbo, anche alla luce delle relazioni semestrali della direzione nazionale Antimafia. Interverrà il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.

A ricordarlo è il presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista.

Vista l’importanza della tematica sono stati invitati a partecipare al dibattito il prefetto Bruno, il presidente della Provincia di Viterbo Nocchi, il presidente (ff) del Tribunale di Viterbo Turco, il procuratore della Repubblica Auriemma, il questore Sant’Elia, il comandante del comando provinciale Carabinieri Antonazzo, il comandante del comando provinciale della Guardia di Finanza Pecorari e il comandante dei Vigili del Fuoco Pozzi.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si ricorda che la seduta non sarà aperta al pubblico. I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube.

5 luglio, 2021