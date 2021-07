Cronaca - Interventi fino al 13 agosto tra il chilometro 23,460 e il chilometro 18,610 in direzione Roma

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguono i lavori di risanamento acustico lungo la strada statale 148 “Pontina”, tra il km 23,460 e il km 18,610 in direzione Roma.

Le attività, che vengono eseguite in orario notturno, dalle 22 alle 6, prevedono l’installazione dei pannelli fonoassorbenti.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza è attiva l’interdizione al traffico lungo la statale in direzione Roma con obbligo di svolta in via di Trigoria.

Gli interventi vengono eseguiti da Astral Spa e saranno conclusi entro il prossimo 13 agosto.

Anas

30 luglio, 2021