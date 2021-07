Napoli - I manifestanti hanno bloccato i binari dell'alta velocità, poi si sono spostati in piazza Garibaldi

Napoli – Si è tenuta questa mattina una protesta dei lavoratori della Whirlpool nella stazione centrale di Napoli.

Napoli – La manifestazione dei lavoratori della Whirlpool in piazza Garibaldi

A manifestare, secondo quanto riporta l’Ansa, circa 200 lavoratori che hanno bloccato i binari dell’alta velocità per protestare contro i licenziamenti. Poi, circa due ore dopo, hanno liberato i binari e si sono spostati in piazza Garibaldi, appena fuori la stazione, per continuare la manifestazione.

Molti indossavano o la maglia bianca con la scritta “Whirlpool Napoli non molla”. Terminata la manifestazione, i lavoratori sono rientrati in fabbrica.

20 luglio, 2021