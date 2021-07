Quarto appuntamento con le lezioni di disegno e pittura della scuola Next

Viterbo - Domenica 4 luglio a Villa Lante nella frazione di Bagnaia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Proseguiamo a pieno ritmo con il ciclo di lezioni di disegno e pittura en plein air volte alla riscoperta del nostro meraviglioso territorio, ricchissimo di storia e bellezze paesaggistiche.

Insieme a tutti gli appassionati e amanti dell’arte che ci seguono da decenni, ritroveremo e apprezzeremo nel dettaglio gli immensi tesori della Tuscia attraverso lezioni itineranti di disegno e pittura.

Lo studio dell’arte e i laboratori didatticici rappresentano il nostro fiore all’occhiello, ciò di cui ci occupiamo principalmente come scuola presente sul territorio da 26 anni.

Domenica 11 luglio, nel quarto appuntamento in calendario ci lasceremo incantare dalle meraviglie del parco di Villa Lante a Bagnaia, dai suoi preziosissimi gioielli architettonici e soprattutto dal genio creativo dell’architetto manierista Jacopo Barozzi da Vignola, detto il Vignola.

Dalle 9 alle 13 e poi dalle 16 alle 19,30 trasformeremo il parco in un suggestivo atelier a cielo aperto.

Scopo del nostro percorso è quello di approfondire la tematica del disegno dal vero, nonché sensibilizzare l’utenza sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico della Tuscia.

Trascorreremo insieme con i nostri allievi molte ore piacevoli, disegnando e dipingendo dal vero, sarà possibile comprendere come applicare le regole della prospettiva e come iniziare piano piano a coordinare nel modo giusto occhi, cervello e mano per un buon disegno disinvolto.

Le sessioni di disegno dal vero sono aperte ad un numero massimo di 15 partecipanti ciascuna.

Next scuola di arti visive – Tuscania e Viterbo

8 luglio, 2021