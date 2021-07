Sport - L'allenatore degli azzurri Roberto Mancini al termine della finale contro l'Inghilterra: “È stato un europeo faticosissimo, sono felice per tutti gli italiani”

Condividi la notizia:











Vittoria Euro2020 – Roberto Mancini

Roma – “Questa vittoria sembrava impossibile anche solo da pensare”.

Queste le parole del commissario tecnico della naizonale azzurra Roberto Mancini appena dopo aver conquistato la finale europea. Una coppa europea che mancava in Italia da 53 anni.

“Siamo stati bravi. abbiamo preso il gol subito e siamo andati in difficoltà ma poi abbiamo dominato – ha detto Mancini -. Non so cosa die i ragazzi sono stati meravigliosi”.

“Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, per tutti i tifosi – ha aggiunto l’allenatore degli azzurri -. Spero che festeggino. Era impossibile anche da pensare”.

“Non c’è stata una partita facile, sono state tutte difficili. La finale era diventata difficilissima, ma poi l’abbiamo dominata – ha sottolineato Roberto Mancini -. Ai rigori serve anche un po’ di fortuna, alla fine mi dispiace anche un po’ per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissima e credo possa migliorare ancora. È stato un europeo faticosissimo, sono felice per tutti gli italiani”.

Condividi la notizia:











12 luglio, 2021