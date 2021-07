“Quest’estate se vuoi viaggiare, fallo in sicurezza”

Coronavirus - L'appello dell'Oms Europa in vista delle partenze per la stagione più calda

Condividi la notizia:











Copenaghen – “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. È attraverso Twitter che l’Organizzazione mondiale della sanità/Europa lancia il suo appello e cerca di mettere in guardia la popolazione sui possibili rischi di partire per le vacanze estive di contagiarsi con il Covid.

This summer, if you want to travel think carefully about the need. If you decide to, do it safely. #SummerSense pic.twitter.com/Ku3Qi3bslL — WHO/Europe (@WHO_Europe) July 8, 2021

“Quest’estate – si legge nell’infografica che accompagna il tweet -, valutate attentamente la necessità di viaggiare. Viaggiare non è senza rischi”.

Secondo la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19,in Europa la variante Delta sarà responsabile del “90% delle nuove infezioni da coronavirus entro la fine di agosto”.

“Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid – ricorda l’Oms – il numero riproduttivo effettivo stimato per la variante Delta è del 55% superiore rispetto alla variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi”, ossia che non rappresentano né varianti ‘di preoccupazione’ né varianti ‘di interesse’. Proprio in virtù di questo vantaggio, l’agenzia ginevrina prevede che “Delta supererà rapidamente le altre varianti e diventerà il lignaggio dominante nei prossimi mesi”.

Condividi la notizia:











8 luglio, 2021