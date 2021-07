“A Raffaella Carrà l’intitolazione di uno spazio pubblico a Bologna”

Spettacolo - È la proposta delle associazioni della città natale della showgirl, morta a 78 anni - "Rendiamo omaggio alla donna che ha ridisegnato i ruoli femminili sul piccolo schermo"

Bologna – Uno spazio pubblico da intitolare e dedicare interamente a Raffaella Carrà a Bologna. È la proposta di una ventina di associazioni del capoluogo emiliano per rendere omaggio alla showgirl, morta lo scorso lunedì a 78 anni e che proprio a Bologna era nata.

A stroncare Raffaella Carrà una malattia volutamente tenuta nascosta al suo pubblico, che negli ultimi mesi l’aveva tenuta lontana dai riflettori.

Ma la sua è stata una vita interamente dedicata all’arte, alla tv, allo spettacolo e alla solidarietà. Per questo, come riferisce BolognaToday, le associazioni femministe, i centri antiviolenza, le associazioni di donne del teatro e dello spettacolo e le associazioni Lgbtq della città chiedono ora “che venga intitolato un luogo, uno spazio pubblico, alla memoria di Raffaella proprio nella sua città natale”. Per rendere omaggio a “una donna che con la sua carriera nazionale e internazionale ha fatto da apripista alla possibilità di ridisegnare i ruoli femminili sul piccolo schermo in maniera finalmente non sussidiaria, una professionista poliedrica che ha unito discipline differenti -canto, danza, recitazione e intrattenimento – con competenza e rigore, un’artista che ha scelto la strada dell’ironia e il registro pop per scardinare gli stereotipi sul femminile, sulla sessualità e sulle libertà individuali e che di quelle stesse libertà è divenuta icona nel mondo e paladina dei diritti civili”.

Quindi “una città come Bologna dove Raffaella Carrà è nata, che ha reso lo spettacolo una disciplina di studio

accademico con l’istituzione del Dams (di cui si festeggiano i 50 anni), che ha una tradizione che parla di

soggettività e diritti, dovrebbe accogliere un luogo di memoria destinato a Raffaella Carrà che ne celebri la

vitalità, il coraggio e l’importanza per la storia culturale dell’intero paese”.

8 luglio, 2021