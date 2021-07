Ragazzo col passamontagna spara un colpo di pistola tra la gente…

Europei di calcio - Festeggiamenti - E' sbucato fuori da una macchina e ha fatto fuoco in aria - FOTO E VIDEO

Viterbo – Festa per la vittoria dell’Italia agli Europei e un colpo di pistola sparato in aria. Fortunatamente a salve.

Sacrario, Viterbo. L’ultimo tratto di via Ascenzi. Attorno all’una di notte. I ragazzi in piazza si mettono ai lati della strada e ogni tanto scuotono qualche macchina. Spesso con la complicità di chi sta al volante, che passa e tira via.

A certo punto, da via Ascenzi si vede venire giù una macchina di grossa cilindrata. Fuori c’è un uomo con un passamontagna bianco. Un gruppo di ragazzi la vede passare e gli si fa attorno. Un paio di scossoni e il tizio con il passamontagna tira fuori una pistola che a occhio sembrava di grosso calibro e spara un colpo in aria. Qualcuno se ne accorge, qualcun altro si tira indietro.

Per un istante la città è apparsa diversa. Un botto secco e le ginocchia che reagiscono come per scappare. Perché riconoscono il suono. Invece resta lì, perché quello che vede è incredibile, brutto e raggelante. Una pistola, un passamontagna e un colpo sparato in aria. Per un istante s’è temuto il peggio. Fortunatamente tutto è filato via liscio. Qualcosa comunque è successo.

In piazza ci sono anche la Digos e il dirigente Carlo Maria Basile. Il colpo lo sentono pure loro. Si mettono in mezzo e fanno in tempo a prendere il numero di targa. In fondo al parcheggio del Sacrario ci sono poi altre pattuglie della polizia.

Nel giro di un’ora, la Digos becca la macchina e la ferma. Tutti in Questura. Chi ha sparato il colpo in aria sarebbe maggiorenne. E potrebbe rischiare adesso, assieme a chi stava con lui, una denuncia per procurato allarme. Il colpo sparato era a salve.

Daniele Camilli

12 luglio, 2021