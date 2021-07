Viterbo – Ramo caduto in via della Grotticella per le forti raffiche di vento

Viterbo – Forti raffiche di vento stanno interessando tutta la provincia e in alcune zone si sta verificando qualche disagio. In particolare questa mattina un ramo di un albero è caduto in strada, via della Grotticella, a causa del vento. A segnalare la notizia è un lettore.