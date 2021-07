Roma - Il Sappe, Sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Va chiarito se si è trattato di una vera e propria intimidazione ai danni di due poliziotte”

Roma – Rebibbia, molotov contro le auto della polizia penitenziaria.

A Roma, fuori dal carcere di Rebibbia, le auto private di due agenti della polizia penitenziaria in servizio nell’istituto femminile sono state date alle fiamme a seguito di lanci di molotov. A rendere nota la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria.

Un’auto è stata distrutta, l’altra danneggiata in maniera irreversibile. Sono in corso le indagini per capire se si è trattato di atti intimidatori ai danni delle agenti. Sarebbero stati già acquisiti i filmati di alcune telecamere di vigilanza.

“Quel che è avvenuto questa notte nel parcheggio delle auto private del personale in servizio nella casa circondariale femminile di Rebibbia a Roma merita di essere approfondito con estrema attenzione – ha detto il segretario generale del Sappe Donato Capece -. Va chiarito se, come sembra, si è trattato di una vera e propria intimidazione ai danni di due poliziotte penitenziarie del carcere romano da persone non identificate, che hanno incendiato le auto nella notte. Auspico che le indagini facciano piena luce su questo grave e inquietante episodio”.

“Dopo le gravi vicende di Santa Maria Capua Vetere – ha aggiunto Capece – sono state molte le prese di posizione inneggianti all’odio verso il corpo di polizia penitenziaria ed i suoi singoli appartenenti da parte dell’area extraparlamentare ed antagonista in tutta Italia”.

“Il vile incendio delle autovetture private di due poliziotte penitenziarie – è intervenuto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria – avvenuto nella notte all’interno del parcheggio riservato al personale della casa circondariale femminile di Roma Rebibbia è atto gravissimo, di vera e propria violenza, che si unisce a una molteplicità di intimidazioni, fatte anche di scritte sui muri delle città, volantinaggio e telefonate minatorie. Il segnale sembra chiaro, dalle parole si sta passando ai fatti”.

26 luglio, 2021