Referendum per abolire la caccia: “È attività cruenta e sanguinaria”

Partita la raccolta firme del comitato Sì aboliamo la caccia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’organizzazione di volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care the oceans appoggia la raccolta firme a livello nazionale per richiedere il referendum abrogativo per abolire la caccia.

Dal primo luglio e sino a fine settembre parte la grande battaglia di civiltà del comitato Sì aboliamo la caccia, per raccogliere le 500mila firme in tutt’Italia necessarie per portare al voto i cittadini per abolire finalmente questa attività cruenta, violenta, sanguinaria.

Sarà possibile votare in tutti gli uffici elettorali del proprio comune di residenza.

Nicola Di Battista

Presidente Care the oceans

26 luglio, 2021