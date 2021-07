Regionali Master, per gli atleti della provincia di Viterbo due ori e un bronzo

Sport - Atletica leggera - La manifestazione sportiva è andata in scena nel fine settimana del 17 e 18 luglio allo stadio Paolo Rosi di Roma

Elisa Masci

Roma – Nel fine settimana del 17 e 18 luglio allo stadio Paolo Rosi di Roma si sono svolti i campionati regionali Master 2021.

Nel pomeriggio di sabato 17 il primo a gareggiare è Stefano Carosi (A.T. Running) categoria SM45, che nella nuova veste di velocista va a conquistare la medaglia di bronzo nei 100m con il tempo 14″41 con vento favorevole di 2.2 metri.

Carosi tornerà durante le due giornate di manifestazione sulla linea di partenza per altre due competizioni, quella dei 400 e dei 200 in cui si piazza quinto e quarto. Per lui si tratta di un vero e proprio nuovo inizio e per altro in contro tendenza a quello che generalmente prevede l’evolversi della carriera di molti atleti, essendo lui amatore che per molti anni si è dedicato alle gare su strada ma soprattutto al mezzofondo in pista. Proprio una settimana fa aveva raggiunto il suo nuovo limite personale nei 200m con 29″99.

Successivamente nel pomeriggio di sabato Elisa Masci (Asd Atletica Vetralla) categoria SF35 conquista il titolo nei 400 metri con il tempo di 1’02″16. Durante la stagione aveva già saputo correre la distanza in 59″87 a Rieti durante i campionati regionali di Società in una serie che l’ha vista tagliare il traguardo come terza assoluta.

Il giorno successivo domenica 18 Elisa Masci conquista il titolo anche nei 200 metri limando il proprio primato stagionale con il tempo di 27″98 (con vento contrario di 2.0 metri).

Nelle due giornate dei campionati presente in gara anche Giovanna Pia Antonini categoria SF35, atleta ronciglionese che veste i colori della Nissolino Intesatletica di Latina capace di vincere l’oro nel salto in lungo con la misura di 4,24 e conquistare il primo posto nel salto in alto con il nuovo primato personale di categoria con la misura di 1.43 metri.

21 luglio, 2021