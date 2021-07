Riapertura in sicurezza della scuole, ecco le novità del piano del governo per settembre

Coronavirus - Resta l’obbligo della mascherina sopra i 6 anni “laddove non sia possibile mantenere il distanziamento” - Via libera all’assunzione di 112.473 docenti

Condividi la notizia:











Roma – Distanziamento sociale e laddove non sia possibile, obbligatoria la mascherina per tutti gli studenti sopra i sei anni di età. Didattica in presenza e attività nelle palestre e nei laboratori nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza e anti-contagio. Sono alcuni dei punti presenti nella bozza del piano scuola 2021-22 redatta dal ministero dell’Istruzione in vista della ripresa delle lezioni a settembre.

Coronavirus – La sanificazione di una scuola

L’auspicio del governo, si legge nella bozza, è che i ragazzi possano tornare a riconquistare la “dimensione relazionale e sociale”. Il ministero dell’Istruzione presenterà la prossima settimana agli enti locali il piano contenenti le misure da adottare.

Vaccini – È “essenziale”, si legge nella bozza, “che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazioni”. La comunità scolastica, sottolinea ancora il documento, dovrà anche adoperarsi “per far comprendere il valore della vaccinazione” anche come “veicolo per la piena ripresa della vita sociale del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica”.

Mascherine – ”Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico”, resta fondamentale l’uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità, per tutti gli studenti sopra i sei anni di età.

Sanificazione degli ambienti – Nel caso di positività a scuola, sottolinea la bozza del documento, la sanificazione va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, ma non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, e neanche che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria: potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Tamponi e screening – La bozza non prevede alcuna attività di screening all’ingresso. Rimangono invece confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

Palestre e attività motoria – Per lo svolgimento di attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, si distingue in base al colore delle zone geografiche. In zona bianca saranno possibili le attività di gruppo, ma sono preferibili quelle individuali. Nelle zone gialle o arancioni, saranno concesse solo le attività individuali.

Mense – Per quanto riguarda l’adozione di misure di sicurezza in occasione della somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche, le raccomandazioni riguardano il rispetto dell’uso della mascherina da parte degli operatori. La somministrazione potrà quindi avvenire nelle forme usuali e senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Si conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e le pratiche di igienizzazione personale.

Il Cdm ha anche approvato l’assunzione, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 un numero pari a 112.473 unità di personale docente.

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021