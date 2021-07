Riccardo Rovere e Matt Pebole confermati alla Stella azzurra Ortoetruria

Sport - Basket - Giocatori ritenuti fondamentali da staff tecnico e società

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo l’arrivo di Alessandro Cittadini, altra bella notizia per la Stella Azzurra Viterbo.

Matt Pebole

Riccardo Rovere e Matt Pebole, pedine ritenute fondamentali da staff tecnico e società, vestiranno anche il prossimo anno la maglia biancostellata. Considerati due tra i migliori esterni del campionato, sia l’ala ligure che quella statunitense sono da anni protagonisti di stagioni disputate a grandi livelli.

“E’ per noi una grande gioia – affermano all’unisono Giorgio Ricci e Marcello Meroi – poter di nuovo contare su due giocatori come Riccardo e Matthew. Atleti di eccellente tecnica, tanta esperienza ed enorme professionalità, oltre che per noi persone speciali anche fuori dal campo”.

Riccardo Rovere

“Avere la possibilità di ritrovare Rovere e Pebole – dichiara Umberto Fanciullo – ci assicura tanta qualità e quella continuità che per noi si è dimostrata una marcia in più. Ringrazio la società che ci ha permesso di confermare anche il prossimo anno due giocatori che qualsiasi coach vorrebbe allenare. Sono certo che la costruzione della squadra proseguirà così come da anni la dirigenza sta assicurando, con quelle scelte importanti che ci permettono di rappresentare una città che si conferma ormai da tempo tra le principali protagoniste del basket regionale. Ed ovviamente questo sarà il nostro obiettivo primario anche per l’anno prossimo”.

Pebole e Rovere, che manterrà anche l’incarico di preparatore atletico delle squadre giovanili, continueranno

ad indossare rispettivamente le maglie numero 16 e 21.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo

13 luglio, 2021