“Riconversione beni confiscati alla mafia, rifinanziato bando pubblico che sostiene fino a 70mila euro”

Lazio - Lo fa sapere la consigliera regionale del Pd Michela Califano

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Riconvertire le strutture confiscate alla criminalità organizzata e restituirle al tessuto sociale dando loro nuova vita. È uno degli obiettivi che come Regione Lazio abbiamo perseguito in questi anni sostenendo concretamente chi insieme a noi si è impegnato per riportare la legalità sui territori.

Michela Califano

In questi giorni abbiamo rifinanziato un bando pubblico che sostiene fino a 70mila euro progetti per il ripristino dell’agibilità dei beni confiscati e la loro messa in sicurezza con interventi di tipo strutturale e l’adeguamento alle normative.

Perché per far rivivere questi posti non serve solo strapparli con forza alla criminalità, ma è importante dare modo ad associazioni e persone meritevoli di trasformarli in luoghi di libertà, socialità, inclusione, cultura ed educazione. Che possano veicolare l’importanza della legalità.

Solo negli ultimi anni abbiamo finanziato 48 progetti di ristrutturazione a comuni e associazioni, restituendo alle comunità 13 immobili.

Una risposta forte e concreta nella lotta al contrasto della criminalità organizzata che ci vede al fianco della magistratura e delle forze dell’ordine alle quali va tutta la nostra gratitudine e ci vede tutti impegnati. Nessuno escluso.

Il bando è stato pubblicato sul Bur n. 73. L’importo totale delle risorse è di 1,5 milioni di euro e la presentazione delle domande deve avvenire tramite la Piattaforma GeCoWEB Plus (gestita da Lazio Innova) entro le ore 18 del 30 settembre 2021.

30 luglio, 2021