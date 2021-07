Il ricordo di Gigi Proietti e lo spettacolo di Maurizio Mattioli

Cultura - Il programma di "Nepi estate 2021"

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Iniziata con il 25esimo palio dei Borgia e il Festival internazionale della danza e delle danze, prosegue l’estate nepesina.

L’amministrazione comunale di Nepi ha il piacere di presentare il programma degli eventi di Nepi estate 2021. In collaborazione con la proloco di Nepi, in una delle location più suggestive, la rocca dei Borgia. Una serie di eventi che vede la collaborazione di molte associazioni nepesine. Dal teatro, alla musica, al cinema e molto altro ancora.

In realtà siamo partiti già da settimane con due degli eventi più importanti del nostro territorio. Il paese ha ritrovato il fascino e il calore del palio dei Borgia e delle quattro contrade che si erano fermate lo scorso anno e a seguire il grande saluto alla cittadina onoraria Carla Fracci, che è stata ricordata con un’edizione del Festival internazionale della danza e delle danze interamente dedicato a lei.

Adesso si continua. Già questo fine settimana il programma prevede nel parco comunale Martiri delle Foibe un evento organizzato dalla proloco di Nepi: Festa in campagna. In una delle dimore storiche più affascinanti del Lazio, la rocca dei Borgia, troviamo invece lo spettacolo teatrale “Dille che ti amo”. Sabato 11 e domenica 12 un incontro tutto particolare, quello tra Dante e Bach, in un “Legame musaico”, che vede il suo orario di inizio spostato alle 18,30.

Continua poi il teatro con lo spettacolo “Il malato immaginario, prove aperte” a cura dell’associazione La torretta, “Parole di donna, una corale greca” sempre a cura dell’associazione Essere e bene-essere e, il weekend dal 23 al 25 luglio, con lo spettacolo “A un metro da te… preciso, preciso” dove rivedremo sul palco i ragazzi della coop. Gea.

Il 27 luglio e il 3 agosto torna la rassegna cinematografica “Cinema a corte”, lo scorso anno nella sua prima edizione ci fu il ricordo del maestro Ennio Morricone e del genio di Alberto Sordi. Quest’anno le due serate saranno dedicate ad altri due nomi illustri della pellicola italiana e non solo: Gigi Proietti e Nino Manfredi.

Ad Agosto si passa alla musica con il concerto latino-americana organizzato dall’associazione Giovanile musicale e “Stile Sinatra” con Marco Facchini che ci accompagnerà nella serata di ferragosto.

Non potevano mancare i festeggiamenti patronali che quest’anno partiranno con l’evento dell’associazione “L’attesa” con tre giorni dedicati a Fatima, poi la terza edizione di “Nepi talent show” sempre organizzata da Greg studio e dalla proloco di Nepi.

Di nuovo il premio Nepi in una serata organizzata dal Nepesino, dove si rivivranno anche i periodi della grande guerra con “Nepi, città aperta”. Non mancherà l’arte con “Nepi città delle acque, seconda edizione” organizzato da Lucia Moscatelli e la collettiva d’arte del maestro Marco de Santis.

Tre dei più grandi maghi italiani saliranno sul palco il 24 agosto per sfidarsi in una serata indimenticabile e poi il 25 la straordinaria comicità di Maurizio Mattioli e Marco Tana con “Tana per Mattioli”.

A chiudere le feste patronali uno spettacolo tutto nostrano con Alessio Adolini e Giuseppe Carletti in “Ma che me piasse ngorpo”, con la partecipazione di Silvia Paggi e il tradizionale concerto di san Romano della banda cittadina “E. Gai”.

Agosto si chiude con la finale di miss Amerina 2021 e per finire settembre con l’ormai celebre DivinArte organizzato dall’associazione AmorArte diretta da Simona Benedetti, un percorso tra vino e arte all’interno della rocca dei Borgia. Il 10, 11 e 12 tornano protagonisti i prodotti nepesini con la “Sagra dei sapori”.

A conclusione una new entry. Il 17, 18 e 19 settembre “Una corte di libri”, rassegna di case editrici a cura della Mulph edizioni.

Ma chissà che non possa uscire qualche altro evento in questa straordinaria Nepi estate 2021. Una stagione estiva possibile grazie all’impegno del sindaco di Nepi Franco Vita, del delegato alla cultura, turismo e politiche giovanili Paolo Paoletti, dell’assessore alla pubblica istruzione e ai bandi europei Giulia Perugini e di tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e della collaborazione della pro loco di Nepi. Che sia una buona estate per tutti i nepesini e non solo.



8 luglio, 2021