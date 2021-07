Rientri dall’estero, continuano i contagi

Coronavirus - Castiglione in Teverina particolarmente interessato - Ieri 17 nuovi casi nell'alto Lazio - Vaccini, il camper fa tappa a Civitella d'Agliano e Villa San Giovanni

Viterbo – Coronavirus, salgono a sette i casi a Castiglione in Teverina. Tutto è partito dal contagio, accertato nei giorni scorsi, di un gruppo di 19enni rientrati dal viaggio della maturità in Spagna. Ieri “la Asl di Viterbo – spiega l’amministrazione comunale – ha contattato il sindaco per comunicare la positività di un familiare di due casi dei giorni passati”. Si tratta della madre di uno dei ragazzi (anche la sorella era poi risultata contagiata). La donna “da diversi giorni – rassicura l’amministrazione – è in isolamento ed è asintomatica”.

Un nuovo caso anche nel capoluogo: come emerge dal bollettino della Asl, è “collegato a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche”. Grazie alle due guarigioni di ieri, entrambe a Fabrica di Roma che torna ad essere Covid-free, gli attualmente positivi nella Tuscia restano 15, nessuno dei quali è ricoverato all’ospedale di Belcolle.

Nel resto dell’alto Lazio, la Asl Roma 4 ha accertato ben 14 contagi mentre l’azienda sanitaria di Rieti uno proprio nel capoluogo. Le negativizzazioni sono state rispettivamente una e zero.

Sul fronte delle vaccinazioni, continua la campagna itinerante per i comuni della Tuscia. Ieri il camper ha fatto tappa a Capranica, mentre domani sarà a Civitella d’Agliano in piazza Cardinale Dolci. Sabato invece a Villa San Giovanni in Tuscia, nei pressi del centro anziani di via Dante Alighieri.

“Il camper – ricorda la Asl – a partire dalle 9,30 provvederà a ospitare i cittadini, contattati dalla centrale operativa aziendale per la raccolta delle adesioni, ai quali sarà erogato il vaccino Johnson & Johnson che prevede una sola somministrazione. La fascia di età indicata va dai 60 ai 79 anni”.

Nella Tuscia, intanto, hanno concluso il ciclo vaccinale quasi 123mila persone. Il totale delle inoculazioni sfiora quota 286mila: poco meno di 2mila quelle fatte ieri.

Il bollettino della Asl di ieri: Due nuovi positivi e altrettanti guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15549 (4066 a Viterbo; 11483 in provincia)

Attualmente positivi: 15

Guariti: 15080

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21443

Comuni con positivi

Viterbo: 4066 casi (119 morti e 3945 guariti)

Ronciglione: 377 casi (15 morti e 361 guariti)

Sutri: 286 casi (10 morti e 275 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 249 guariti)

Montalto di Castro: 189 casi (6 morti e 181 guariti)

Carbognano: 120 casi (2 morti e 117 guariti)

Castiglione in Teverina: 71 casi (1 morto e 63 guariti)

Comuni Covid-Free

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1023 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 385 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 315 casi (3 morti e 312 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 96 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

14 luglio, 2021