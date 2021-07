Vasanello - Tra gli ospiti Tasmin Ali, Giusy Buscemi, Paolo Calabresi, Dayoung Clementi, Rocco Fasano, Claudia Gerini, Ferzan Ozpetek e Anna Valle

Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo una forzata pausa causa pandemia Covid-19, riparte il Giffoni festival film, un evento di fama internazionale.

Nicole Mancuso la giovanissima diciottenne di Vasanello riconfermata nella giuria dell’edizione 50plus.

Ha da poco compiuto la maggiore età ed è stata ammessa nella giurie +18 composta da ragazzi provenienti da tutto il mondo.

“E’ stata una esperienza fantastica quella che ho vissuto nella mia prima edizione nel 2017 – dice –. Sono onorata di essere stata nuovamente selezionata, ritorno a Giffoni consapevole dell’importante impegno che mi attende.

Saranno dieci giorni di divertimento e lavoro; quando si è impegnati in un progetto che ti affascina, il tempo passa così velocemente che neanche te ne accorgi.

Certamente le cose non potranno essere come la scorsa edizione, la pandemia del Covid ha condizionato tutto e tutti, ma la voglia di ritornare alla normalità è tanta, siamo disposti ad operare rispettando le vigenti normative per la prevenzione della pandemia“.

Ci saranno le più importanti intelligenze italiane e internazionali, attori, registi, premi Oscar e Nobel, eccellenze dell’arte e della cultura.

Quest’anno tra gli ospiti ci saranno: Tasmin Ali, Giusy Buscemi, Paolo Calabresi, Dayoung Clementi, Rocco Fasano, Claudia Gerini, Ferzan Ozpetek e Anna Valle.

20 luglio, 2021