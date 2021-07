Riqualificazione energetica per la scuola cittadina “XXV Aprile”

Civita Castellana - Lo annuncia il comune - Il sindaco Giampieri: "Gli impianti presentavano bassi rendimenti o dispersioni di calore"

Civita Castellana – In occasione della pausa estiva, in questi giorni si stanno svolgendo i lavori di riqualificazione energetica nella storica scuola cittadina XXV Aprile, grazie ai fondi regionali ottenuti per il progetto “Por Fers”, che ha visto impegnate nell’attuazione di questa importante opera pubblica le ultime due amministrazioni comunali.

Civita Castellana – Piazza Matteotti

Con il supporto, la supervisione e la direzione dei lavori del Genio Civile, nel progetto “Por Fers” sono stati eseguiti i seguenti interventi: coibentazione per l’incremento dell’isolamento termico del corpo di fabbrica principale, sostituzione degli infissi, riqualificazione dell’illuminazione interna e l’installazione di sistemi per il monitoraggio dei consumi.

“Gli edifici scolastici, come tutti gli edifici pubblici – spiegano il sindaco Luca Giampieri e l’assessore ai lavori pubblici Carlo Angeletti – consumano necessariamente energia per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda, per l’illuminazione e l’utilizzo dei computer. A volte, come nel caso specifico di questo plesso scolastico, i tipi di energia non erano più appropriati, così come gli impianti che presentavano bassi rendimenti o dispersioni di calore.

Ora, grazie all’ottenimento di questo importante finanziamento regionale, indispensabile per sostenere queste opere, abbiamo garantito qualità e, al contempo, rispetto per l’ambiente. La riqualificazione energetica delle scuole comporterà un maggiore benessere per i nostri alunni e per tutti gli addetti ai lavori che operano negli stessi spazi”.

Comune di Civita Castellana

28 luglio, 2021